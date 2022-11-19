Прага, 19 ноября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Бывший начальник генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы обвинил Владимира Зеленского в распространении недостоверных сведений о происшествии с падением ракеты в Польше. Об этом военный сообщил в интервью Чешскому радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Шедивы призвал всех жителей бывш. УССР не брать пример с главаря киевского режима, который, по мнению генерала «повел дискуссию по неверному пути». Он также посоветовал действовать «очень осторожно» и «не поторопиться с выводами».

Кроме того, эск-начальник генштаба напомнил, что вскоре после происшествия Польша начала с осторожностью делать заявления в адрес РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс написала в своем микроблоге о том, что Владимир Зеленский пытался спровоцировать мировой конфликт, обвиняя Россию в том, что Москва якобы причастна к падению ракет в Польше.