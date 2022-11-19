Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, девять пострадали в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на Сахалине в посёлке Тымовском. Об этом 19 ноября сообщили журналистам в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в квартире

Уточняется, что в результате взрыва в жилом пятиэтажном кирпичном доме погиб один человек. Тело погибшего было извлечено из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ. Кроме того, сообщается о девяти пострадавших.

Информация о взрыве в пятиэтажном доме на улице Библиотечной в посёлке Тымовском поступила спасателям в 05:03 мск. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в одной из квартир, при этом дом не газифицирован. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий с пятого по первый этаж в одном из подъездов дома. На месте происшествия работают спасатели.