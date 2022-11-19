Южно-Сахалинск, , 06:38 — REGNUM Предварительной причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме на Сахалине могла стать утечка газа из газового баллона. Об этом 19 ноября сообщили журналистам в экстренных службах Сахалинской области.

Взрыв (сс) Rachealmarie

Взрыв произошёл в посёлке Тымовское на улице Библиотечной в пятиэтажном кирпичном доме, который не был газифицирован. По предварительным данным, в одной из квартир дома взорвался газовый баллон.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов с пятого по первый этаж. По предварительным данным, под завалами могут находиться как минимум шесть человек. На месте происшествия уже работают спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме на Сахалине.

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