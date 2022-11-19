Оттава, , 06:35 — REGNUM Канада выпустит пятилетние облигации на общую сумму в 500 млн канадских долларов (около $374 млн) для предоставления финансовой помощи киевскому режиму, сообщил на своем сайте Банк Канады (выполняет функции центрального банка).

Флаг Канады Alex Indigo

Выпуск ценных бумаг будет произведен в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава передаст Киеву дополнительную военную помощь на сумму 47 млн канадских долларов ($34,1 млн). 16 ноября министерство обороны Нидерландов сообщило, что Амстердам выделил на военную поддержку киевского режима свыше €322 млн.