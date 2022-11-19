Вашингтон, 19 ноября, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Разногласия в оценке происшествия с ракетами в Польше привели к разладу между Владимиром Зеленским и странами Запада. Об этом 18 ноября сообщил обозреватель Карли Олсон в статье для New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Журналист обратил внимание, что инцидент в Польше привёл к редчайшему случаю публичной полемики между Киевом и его союзниками, включая Вашингтон. При этом Зеленский продолжает отстаивать версию о непричастности киевского режима к ЧП на польской территории, и в этом его оценка ситуации расходится с заявлениями США и НАТО.

Напомним, падение ракет на территорию Польши недалеко от границы с б. УССР произошло вечером 15 ноября. В результате ЧП погибли два человека. Зеленский заявил, что у него нет сомнений в непричастности Киева к инциденту, но уже на следующий день подкорректировал своё заявление, отметив, что не уверен в этом на все сто процентов.

В первые несколько часов после падения ракет власти Польши утверждали, что обстрел производился российской стороной. Позднее президенту Польши Анджею Дуде пришлось под давлением фактов признать, что речь в инциденте, скорее всего, идёт о ракетах, стоящих на вооружении в армии Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США подтвердили информацию о том, что ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября, принадлежит киевскому режиму.