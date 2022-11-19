Южно-Сахалинск, , 05:59 — REGNUM Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме на Сахалине. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

Взрыв geralt

Информация о взрыве поступила спасателям в 05:03 мск. Взрыв произошёл в жилом доме, расположенном на улице Библиотечной в городе Тымовске. Уточняется, что в результате взрыва произошло обрушение перекрытий с первого по пятый этаж в одном из подъездов. Предполагается, что под завалами могут находиться как минимум шесть человек.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники экстренных служб. Идёт разбор завалов. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Симферополе.

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