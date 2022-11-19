Мехико, , 05:56 — REGNUM Сотни мигрантов были обнаружены в подпольном лагере в мексиканском штате Чьяпас на юге страны, сообщает на своем сайте Национальная гвардия Мексики.

Объект находится в гористой местности в муниципалитете Текпатан. Всего было выявлено 368 мигрантов. В их число вошли граждане Гватемалы (217), Никарагуа (85), Эквадора (45), Гондураса (11), Сальвадора (7) и Кубы (3).

Мигранты были переданы официальным органам для определения их правового статуса. Другие детали операции не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября агентство Reuters распространило информацию о том, что на границе США и Мексики тысячи венесуэльских мигрантов разбили палаточный лагерь после того, как власти этих стран ужесточили борьбу с нелегальной миграцией беженцев из Венесуэлы.

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