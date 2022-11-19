Тегеран, , 05:30 — REGNUM Группа террористов, которая пыталась ввезти в Иран контрабандное оружие и боеприпасы, была задержана иранской провинции Западный Азербайджан, сообщает агентство Tasnim.

Задержание banspy

Банда планировала использовать это вооружения в ходе беспорядков против сотрудников полиции и гражданского населения. Отмечается, их непосредственным руководством занимались иностранные террористические группировки и ряд «антиправительственных элементов» из стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в иранской провинции Хузестан были задержаны три основных участника террористической атаки, произошедшей 17 ноября в городе Изех.

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