Штат Калифорния, США, , 05:29 — REGNUM Основательница биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс была приговорена к 11 годам тюремного срока за мошенничество судом города Сан-Хосе в американском штате Калифорния. Об этом 18 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

Суд США bykst

Судья Эдвард Дэвила назначил 38-летней Холмс наказание в виде 135 месяцев лишения свободы. Обвинители при этом просили назначить 15 лет тюремного заключения, адвокаты же просили домашнего ареста, либо 1,5 года тюрьмы, принимая во внимание, что Холмс является матерью малолетнего ребёнка. Отбывать наказание Холмс начнёт с 27 апреля 2023 года. Защита намерена подать апелляцию на решение суда.

Напомним, в 2003 году Холмс основала биотехнологическую компанию Theranos. Получив стипендию на исследовательский проект, она убедила профессора химической инженерии Ченнинга Робертсона заняться разработкой инновационной системы анализа крови. По замыслу Холмс, предполагалось создать устройство, по одной капле крови определяющее сразу сотни заболеваний.

Идея Холмс привлекла инвесторов и компания Theranos стала одной из ведущих в Кремниевой долине. Но в 2015 году выяснилось, что микроколичественный анализатор Edison не функционирует. Инвесторы подали в суд на Холмс за мошенничество, а её компания перестала существовать.