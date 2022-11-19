Симферополь, , 05:07 — REGNUM Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста будет остановлено с 04:00 мск 19 ноября на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами.

В министерстве призвали водителей не планировать на время ремонтных работ на мосту поездки в Крым из Краснодарского края и обратно. Грузовому автотранспорту рекомендовано для проезда из Крыма в субъекты Российской Федерации выбирать сухопутный маршрут через новые территории России, в объезд моста.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт с подрывом автомобиля. В результате взрыва погибли четыре человека, загорелись семь железнодорожных цистерн и обрушились два пролёта автомобильной части моста.

Приостановка автомобильного движения по Крымскому мосту необходима для проведения ремонтных работ с целью устранения последствий теракта.

Читайте ранее в этом сюжете: Движение автомобилей по Крымскому мосту закроют 19 ноября