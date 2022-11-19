Буффало, США, , 04:50 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли из-за снежного шторма в районе города Буффало в северо-западной части американского штата Нью-Йорк, сообщил исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц, передает телеканал ABC News.

Снегопад uknowgayle

По его словам, эти люди умерли от остановки сердца, «связанной с нагрузкой при уборке снега». Из-за сильнейшего снегопада в округе действует режим чрезвычайного положения.

Согласно предписанию властей, жителям района запрещено передвигаться на автомобилях, за исключением, тех, кому разрешено совершать экстренные поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября из-за сильных снегопадов в нескольких регионах Румынии пришлось временно закрыть движения по двум крупнейшим горным автомагистралям страны.

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