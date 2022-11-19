Сан-Франциско, США, 19 ноября, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Опрос о том, нужно ли восстанавливать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, опубликовал американский предприниматель и владелец компании Twittter Илон Маск 19 ноября на своей странице в одноименной социальной сети.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Маск задал пользователям Twitter вопрос: «Восстановить экс-президента Трампа?» и разместил его у себя в аккаунте. Желающие могут ответить анонимно, выбрав один из вариантов ответа: «Да» или «Нет».

Напомним, экс-президента США Трампа навсегда лишили доступа к Twitter и к ряду других социальных сетей в связи со штурмом сторонниками экс-президента здания Капитолия в январе 2021 года из-за несогласия с результатами президентских выборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп обратился в апелляционный суд с просьбой об отмене решения суда первой инстанции, вынесшего решение о блокировке его аккаунта в Twitter.