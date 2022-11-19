Париж, , 04:20 — REGNUM Французские власти приветствуют продление сделки по вывозу продовольствия с территории бывш. УССР, говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве также назвали это решение «позитивным шагом» для всего международного сообщества. Кроме того, в МИД Франции отметили, что продолжение инициативы представляет собой ключевой фактор для борьбы с продовольственным кризисом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября министр инфраструктуры киевского режима Александр Кубраков заявил, что «зерновая сделка» будет продлена еще на 120 дней.

18 ноября американское посольство в Киеве объявило, что США направят $20 млн на отправку в нуждающиеся страны продовольствия с территории бывш. УССР.

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