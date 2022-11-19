Вашингтон, 19 ноября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Обвинение киевскому режиму в стремлении спровоцировать столкновение между Россией и НАТО выдвинул посол РФ в США Анатолий Антонов. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью американскому изданию Newsweek.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Антонов указал, что киевские власти не только умоляют Вашингтон выделить дополнительную военную помощь, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Россией и НАТО. Киев до сих пор не признаёт своими зенитные ракеты, упавшие на территории Польши, и ставшие причиной гибели двоих человек. При этом в США, Польше и в странах НАТО уже определили причины инцидента, однако по-прежнему продолжают говорить об ответственности России.

Антонов предупредил, что подобный подход может лишь спровоцировать Киев, который «уже ощущает вседозволенность».

«Американские чиновники, СМИ и неправительственные организации продолжают озвучивать мантру «Россия виновата во всем». Американская сторона прибегает к такому методу в любой сложной ситуации. Даже когда США публично признали тот факт, что Киев ответственен за гибель польских граждан», — пояснил Антонов.