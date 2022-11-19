Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Мексики в национальной и иностранной валюте на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом, сообщается на сайте организации.

Рейтинг Fitch Gideon Benari

В сообщении отмечается, что ситуация в стране характеризуется «продуманной макроэкономической политикой, стабильными и надежными внешними финансовыми инструментами, а также соотношением государственного долга к ВВП».

При этом в Fitch подчеркивают, что рейтинг Мексики сдерживается «слабыми показателями управления, умеренным долгосрочным ростом, плохим инвестиционным климатом на местах и обязательствами мексиканской государственной нефтяной компании Pemex».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Аргентины в национальной валюте на две ступени — с «CCC+» до «CCC-».

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