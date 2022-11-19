Лима, , 03:38 — REGNUM Следователи приступили к расследованию обстоятельств аварии, которая произошла в международном аэропорту Хорхе Чавеса в перуанской столице Лиме, сообщается в микроблоге прокуратуры Перу.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Речь идет о столкновении самолета с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе, после которого воздушное судно загорелось. В результате происшествия погибли двое пожарных, и еще один человек пострадал.

Прокуратура возбудила дело об убийстве и причинении вреда здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в американском городе Кин (штат Нью-Гемпшир) малогабаритный самолет врезался в жилой многоквартирный дом. Все пассажиры воздушного судна погибли.

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