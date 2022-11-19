Ереван, 19 ноября, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля с поездом на севере Армении. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба МЧС страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Информация об аварии поступила в 22:22 мск 18 ноября на пульт дежурного Национального центра кризисного управления. ДТП произошло в Лорийской области на 14-м километре автодороги М6 Памбак — Ваагни, на участке Ванадзор — Алаверди.

Согласно предварительной информации, легковой автомобиль Nissan Pathfinder выехал за пределы проезжей части, съехал с объездного моста и упал на железнодорожное полотно, после чего произошло столкновение с грузовым поездом. На место происшествия выехали отряды пожарных спасателей.

В результате ДТП погибли мужчина и трое женщин. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.