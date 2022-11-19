Лима, , 03:06 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения пассажирского самолета и пожарной машины в международном аэропорту Хорхе Чавеса в Перу, передает радиостанция RPP.

Пилот самолета Unsplash

Ранее сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал. Погибшими являются двое пожарных, которые находились в столкнувшемся с самолетом автомобиле.

Отмечается, что пассажиры воздушного судна были эвакуированы и не получили серьезных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября пассажирский лайнер Airbus A320neo авиакомпании LATAM Airlines столкнулся с пожарной машиной и загорелся на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Хорхе Чавеса.

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