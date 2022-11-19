Киев, , 03:00 — REGNUM Решение о выходе из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ), заключенного в Москве в 1969 году, было принято Киевом. Об этом сообщил 18 ноября представитель киевского режима Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.

б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Мельничук подтвердил выход Киева из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, которое было заключено 27 февраля 1969 года в Москве.

Международный центр научной и технической информации был создан в соответствии со статьей 102 Устава ООН, с целью обеспечения обмена на международном уровне научной и технической информацией.

Задачи центра — создание и поддержание международной системы научной и технической информации и баз данных, оказание информационных услуг по доступу к международным базам данных научной и технической информации, а также по повышению квалификации работников научной сферы научной.

Членами центра были 22 страны. В реализации разработанных центром проектов участвовали и организации-ассоциированные участники из около 20 стран мира, без официального членства в центре.