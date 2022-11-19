Киев, 19 ноября, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Решение о выходе из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ), заключенного в Москве в 1969 году, было принято Киевом. Об этом сообщил 18 ноября представитель киевского режима Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM б. УССР

Мельничук подтвердил выход Киева из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, которое было заключено 27 февраля 1969 года в Москве.

Международный центр научной и технической информации был создан в соответствии со статьей 102 Устава ООН с целью обеспечения обмена на международном уровне научной и технической информацией.

Задачи центра — создание и поддержание международной системы научной и технической информации и баз данных, оказание информационных услуг по доступу к международным базам данных научной и технической информации, а также по повышению квалификации работников научной сферы.

Членами центра были 22 страны. В реализации разработанных центром проектов участвовали и организации — ассоциированные участники из около 20 стран мира без официального членства в центре.