Пхеньян, , 02:48 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что Пхеньян применит ядерное оружие в ответ на угрозы в адрес Северной Кореи, сообщило государственное информационное агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Северокорейский глава также лично присутствовал на испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17». Вместе с Ким Чен Ыном была его дочь, имя которой агентство не назвало.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября КНДР осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада допустил, что этот снаряд мог пролететь 15 тыс. км и достичь территории США в случае пуска по обычной траектории. После запуска указанной ракеты американские и японские военно-воздушные силы провели совместные учения.

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