Мелитополь, 19 ноября, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Склад боеприпасов боевиков ВСУ и цеха завода «Мотор Сич» были поражены в результате ракетных ударов российской армии в оккупированном Киевом городе Запорожье. Об этом 19 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

По предварительным данным, ракетными ударами был поражён склад боеприпасов киевских боевиков, расположенный в Шевченковском районе города Запорожье. Кроме того, ракетные удары пришлись по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». Именно здесь производились авиадвигатели АИ-450, а также комплектующие для беспилотников, в том числе для турецких БПЛА «Байрактар» и Akinci.

Предприятие «Мотор Сич» известно тем, что именно здесь собирали двигатели для военных самолётов и вертолётов и ремонтировали технику киевских боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории оккупированного киевским режимом города Запорожье произошло несколько взрывов. Также сообщается о пожаре на территории предприятия «Мотор Сич».