Бангкок, 19 ноября, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Чили Габриэля Борича посетить Китай в 2023 году, заявила 18 ноября чилийский министр иностранных дел Антония Уррехола на пресс-конференции.

Mediabanco Agencia Габриэль Борич

О своем предложении китайский лидер сообщил чилийскому главе после их встречи на полях саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Тайланде. Китай является основным торговым партнером Чили.

Борич также встретился с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезом и президентом Вьетнама Нгуеном Суаном Фуком, с которыми обсудил Транстихоокеанское партнерство (ТТП) — соглашение, членами которого являются все три страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и пригласил ее посетить Китай. Глава итальянского правительства приняла предложение китайского лидера.