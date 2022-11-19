Лима, 19 ноября 2022, 01:33 — REGNUM Пассажирский лайнер Airbus A320neo авиакомпании LATAM Airlines попал в аварию и загорелся на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Хорхе Чавеса в Перу, передала радиостанция RPP Noticias со ссылкой на представителей организации.
Воздушное судно врезалось в пожарную машину, что и привело к возгоранию. Пожар удалось потушить. В результате происшествия никто не пострадал. У также возникли проблемы с шасси.
Аэропорт приостановил работу. Проводится расследование причин случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Северной Осетии разбился легкомоторный самолет, пилот которого погиб.
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