Донецк, 19 ноября, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Четыре населённых пункта обстреляли киевские боевики в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Первый обстрел был зафиксирован в 21:20 мск. Киевские боевики обстреляли Петровский район города Донецка со стороны населённого пункта Красногоровка. Было выпущено три снаряда калибром 152 мм. Со стороны населённого пункта Авдеевка ВСУ обстреляли в 21:27 мск населённый пункт Минеральное, а в 21:30 мск — населённый пункт Каштановое. По каждому населённому пункту ВСУ выпустили три снаряда калибром 122 мм. По населённому пункту Гольмовский в 21:55 мск со стороны населённого пункта Дылеевка киевские боевики выпустили пять снарядов калибром 152 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики ВСУ обстреляли два района города Донецка, выпустив по ним шесть снарядов калибром 155 мм каждый.