Вашингтон, 19 ноября, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Власти США считают, что 15 ноября в Польше упала ракета, принадлежащая киевскому режиму, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 18 ноября.

The White House Карин Жан-Пьер

Она отметила, что Вашингтон и Варшава провели переговоры с Киевом для прояснения деталей случившегося. По словам Жан-Пьер, в результате консультаций была подтверждена предварительная оценка польского президента Анджея Дуды о принадлежности упавшей ракеты к киевской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анджей Дуда заявил, что падение ракеты Киева на территории Люблинского воеводства Польши являлось несчастным случаем.