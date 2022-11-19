Вашингтон, , 00:54 — REGNUM США выделят до $20 млн на реализацию инициативы, объявленной ранее Владимиром Зеленским на саммите G20 (Группа двадцати) и касающейся отправки в нуждающиеся страны продовольствия с территории бывш. УССР, сообщило на своем сайте американское посольство в Киеве.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Средства будут предоставлены через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН. США уже выделили на такие цели $173 млн, чтобы сгладить последствия острого продовольственного кризиса в мире.

Указанная сумма была использована для приобретения 210 тысяч тонн продовольствия, которого достаточно для того, чтобы в течение месяца прокормить более 12 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что «зерновая сделки» была продлена на 120 дней.

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