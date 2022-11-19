Киев, , 00:54 — REGNUM Не меньше пяти взрывов произошло в оккупированном киевским режимом городе Запорожье. Об этом 18 ноября сообщило издание «Страна. ua».

Центральная проходная завода «Мотор Сич» Motorsich.com

Уточняется, что взрывы были слышны из центра города. Кроме того, руководитель так называемой областной администрации, подконтрольной Киеву, Александр Старух отметил, что под удар попал один из объектов промышленной инфраструктуры.

Как сообщили очевидцы, на месте взрывов произошло крупное возгорание. Предполагается, что под удар могло попасть предприятие «Мотор Сич».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки пункты управления ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.

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