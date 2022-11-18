Таллин, 19 ноября, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Три корабля Первой постоянной военно-морской группы НАТО (Standing NATO Maritime Group I) в плановом порядке прибыли в порт эстонской столицы Таллина, сообщили в пресс-службе вооруженных сил Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт Таллина

Речь идет о голландском фрегате Tromp (головной корабль), датском фрегате Esbern Snare и норвежском танкере Maud. В Таллине экипажи боевых судов будут готовиться к выполнению следующих задач.

Кроме того, моряки этих кораблей планируют пообщаться с представителями эстонских ВМС. На следующей неделе Первая постоянной военно-морской группы НАТО отправится в Финляндию для участия в международных учениях «Ледяные ветры — 22».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября три корабля постоянно действующего соединения НАТО на Балтике Standing NATO Maritime Group I прибыли в порт латвийской столицы Риги.

Читайте подробнее: Корабли НАТО прибыли на учения в Эстонию