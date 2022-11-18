Констанца, Румыния, , 23:53 — REGNUM В городе Констанца на юге Румынии на 84-м году жизни скончался самый известный бывший румынский политзаключенный, правозащитник Пол Андрееску. Об этом 18 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Nicolas Raymond

Согласно официальной информации, смерть Андрееску наступила по естественным причинам. Ранее он перенес несколько серьезных заболеваний. Дата и время похорон Андрееску не уточняются.

Андрееску был первым человеком, официально выступившим против лидера Социалистической Республики Румынии Николае Чаушеску. За оппозиционные взгляды он провел несколько лет в тюрьме строго режима. Впоследствии он находился под пристальным вниманием румынской службы госбезопасности – «Секуритате».