Констанца, Румыния, 18 ноября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. В городе Констанца на юге Румынии на 84-м году жизни скончался самый известный бывший румынский политзаключенный, правозащитник Пол Андрееску. Об этом 18 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Nicolas Raymond Флаг Румынии

Согласно официальной информации, смерть Андрееску наступила по естественным причинам. Ранее он перенес несколько серьезных заболеваний. Дата и время похорон Андрееску не уточняются.

Андрееску был первым человеком, официально выступившим против лидера Социалистической Республики Румынии Николае Чаушеску. За оппозиционные взгляды он провел несколько лет в тюрьме строго режима. Впоследствии он находился под пристальным вниманием румынской службы госбезопасности – «Секуритате».