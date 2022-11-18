Барселона, Испания, 18 ноября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. 34-летний опорный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Серхио Бускетс готов покинуть каталонскую команду летом 2023 года. Об этом 18 ноября сообщает издание Sport. es.

Дарья Антонова ИА REGNUM Серхио Бускетс и Артём Дзюба

По информации источника, футболист покинет «сине-гранатовых» на правах свободного агента, так как соглашение Бускетса с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года. Испанец покинет «сине-гранатовых» спустя 18 проведенных в клубе лет.

В текущем сезоне Серхио Бускетс принял участие в 12 турах испанской Ла Лиги 2022/23, в которых отметился одной голевой передачей и получил четыре желтые и одну красную карточки.