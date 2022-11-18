Хасково, Болгария, , 23:50 — REGNUM В городе Хасково на юге Болгарии восстановлен памятник Неизвестному солдату, частично разрушенный в октябре нынешнего года в результате хулиганской выходки подростков. Об этом 18 ноября сообщает БТВ.

Ремонт фигуры пехотинца осуществили известный болгарский скульптор Петр Александров и реставратор Мико Чанов. Восстановление обошлось местным властям в 1500 левов ($750). По словам Александрова, в ходе работ был использован итальянский мрамор, из которого монумент создавался в 1927 году.

Напомним, 30 октября двое несовершеннолетних местных жителей влезли на фрагмент монумента, в результате чего у скульптуры военнослужащего отвалилась голова.

Памятник Неизвестному воину был установлен в Хасково в честь всех солдат и офицеров, погибших за освобождение Болгарии от турецких захватичиков, а также в Первой мировой войне. Монумент имеет статус объекта культурного наследия.

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