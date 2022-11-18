Удине, Италия, 18 ноября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Руководство итальянского футбольного клуба «Удинезе» планирует продлить контракт с 26-летним бразильским центральным защитником Родриго Бекао. Об этом 18 ноября сообщает журналист Николо Скира.

(сс) Эдгар Брещанов Родриго Бекао

По информации источника, «Удинезе» планирует предложить бразильцу соглашение до лета 2026 года. Действующий контракт Бекао с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Родриго Бекао сыграл лишь в девяти матчах итальянской Серии А 2022/23, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Половину первой части чемпионата футболист пропустил из-за травмы подколенного сухжилия.

За «Удинезе» Родриго Бекао выступает с 6 июля 2019 года после перехода из бразильского клуба «Баия Салвадор» за 1,6 миллиона евро. В сезоне 2018/19 бразилец выступал за московский ЦСКА на правах аренды.