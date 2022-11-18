«Удинезе» продлит контакт с экс-защитником ЦСКА Родриго Бекао
Удине, Италия, 18 ноября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Руководство итальянского футбольного клуба «Удинезе» планирует продлить контракт с 26-летним бразильским центральным защитником Родриго Бекао. Об этом 18 ноября сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Удинезе» планирует предложить бразильцу соглашение до лета 2026 года. Действующий контракт Бекао с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне Родриго Бекао сыграл лишь в девяти матчах итальянской Серии А 2022/23, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Половину первой части чемпионата футболист пропустил из-за травмы подколенного сухжилия.
За «Удинезе» Родриго Бекао выступает с 6 июля 2019 года после перехода из бразильского клуба «Баия Салвадор» за 1,6 миллиона евро. В сезоне 2018/19 бразилец выступал за московский ЦСКА на правах аренды.