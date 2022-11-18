Бухарест, 18 ноября 2022, 23:47 — REGNUM На одном из крупнейших военных полигонов Румынии базе Чинку на юге Румыни пройдут масштабные учения военнослужащих стран НАТО «Черные скорпионы». Об этом 18 ноября сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Драка скорпионов
Драка скорпионов

В мероприятии, помимо румынских военных, примут участие солдаты и офицеры из США, Франции, Португалии и Польши. Всего в маневрах будет задействовано 600 человек.

Как отмечено в документе минобороны Румынии, целью учений является «отработка совместных действий по защите восточных границ Североатлантического альянса».

Учения «Черные скорпионы» пройдут с 21 по 27 ноября.

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