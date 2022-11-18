Бухарест, 18 ноября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. На одном из крупнейших военных полигонов Румынии — базе Чинку на юге Румынии пройдут масштабные учения военнослужащих стран НАТО «Черные скорпионы». Об этом 18 ноября сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Драка скорпионов

В мероприятии, помимо румынских военных, примут участие солдаты и офицеры из США, Франции, Португалии и Польши. Всего в маневрах будет задействовано 600 человек.

Как отмечено в документе минобороны Румынии, целью учений является «отработка совместных действий по защите восточных границ Североатлантического альянса».

Учения «Черные скорпионы» пройдут с 21 по 27 ноября.