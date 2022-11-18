Лондон, 18 ноября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» готов отпустить 31-летнего французского опорного полузащитника Н’Голо Канте в зимнее трансферное окно, если поступит предложение в размере 20 миллионов евро. Об этом 18 ноября сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

По информации источника, на Канте претендуют туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Действующее соглашение французского хавбека с «Челси» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Н’Голо Канте из-за травмы бедра принял участие лишь в двух матчах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых не смог отметиться результативными действиями.

За «Челси» Канте выступает с 16 июля 2016 года после перехода из «Лестер Сити» за 35,8 миллиона евро.