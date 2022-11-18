Киев, 18 ноября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Веерные отключения электроэнергии пройдут по всей территории б. УССР завтра, 19 ноября, сообщает 18 ноября «Укрэнерго».

ИА REGNUM Без света

В компании отметили, что отключения плановые, а дополнительных аварийных отключений пока не ожидается.

Уточняется, что первая волна отключений пройдёт с полуночи до 02:00 по местному времени. Вторая волна — с 8:00 по местному времени и до полуночи.