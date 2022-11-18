Доха, 18 ноября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал сборную Аргентины фаворитом чемпионата мира 2022 года в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Networthq.com Уэйн Руни

«На мой взгляд, Аргентина — фавориты турнира. В отличие от 2018 года, у них много солидных игроков вокруг Лионеля Месси. Таких, как Лаутаро Мартинес, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль и, конечно, Анхель Ди Мария. Победа на Кубке Америки в прошлом году придала им уверенности и немного сняла с них напряжение. Климат в Катаре тоже им подойдет», — цитирует Руни издание The Times.

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с командой Саудовской Аравии. Матч пройдет 22 ноября на стадионе «Лусаил», а стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.