Вашингтон, 18 ноября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Упорные утверждения западных и киевских официальных лиц о том, что запасы ракет и другого оружия ВС РФ быстро истощаются, подверг сомнению автор опубликованной 18 ноября статьи в New York Times.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

Комментируя сообщения в СМИ о 96 ракетах, якобы выпущенных 15 ноября по объектам на территории б. УССР, автор статьи решил проанализировать, насколько в реальности «может быть истощен российский арсенал и сможет ли Москва выстоять, найдя альтернативные источники оружия».

Адресуясь к октябрьскому заявлению министра обороны киевского режима Алексея Резникова о том, что Россия сожгла почти 70% своего довоенного запаса ракет, которые в основном использовались во время атаки 15 ноября («Искандер», «Калибр» и крылатые ракеты воздушного базирования), автор высказал такое мнение:

«Хотя Резников и сказал, что у России осталось всего 609 таких ракет, ни одна из этих цифр не может быть проверена независимо».

Он добавил, что не очень подтверждаются и данные западных официальных лиц, задав вопрос: «Как же тогда России удалось провести то, что Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, назвала, возможно, «самой широкомасштабной ракетной атакой с начала войны»?