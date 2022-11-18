Москва, 18 ноября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Аргентинский футбольный клуб «Индепендьенте» готов арендовать 23-летнего форварда московского ЦСКА Адольфо Гайча. Об этом 18 ноября сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

ЦСКА

По информации источника, «Индепендьенте» уже сделал ЦСКА предложение по аренде футболиста. Речь идет о годичной аренде Гайча с последующим правом выкупа 50% прав на футболиста.

В текущем сезоне Адольфо Гайч, выступая за ЦСКА, принял участие в 11 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки. Суммарно на поле аргентинец провел 270 минут.