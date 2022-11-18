Барселона, Испания, , 22:24 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» намерено расстаться с 27-летним фланговым защитником Эктором Беллерином в ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом 18 ноября сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист был предложен итальянской «Роме», которая готова подписать испанца. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Беллерина в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету 27-летнего защитник лишь пять сыгранных матчей за «Барселону» во всех турнирах. Суммарно на поле футболист провел 321 минуту.

За «Барселону» Эктор Беллерин выступает с 1 сентября 2020 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.