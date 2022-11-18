Барселона, Испания, 18 ноября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» намерено расстаться с 27-летним фланговым защитником Эктором Беллерином в ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом 18 ноября сообщает журналист Николо Скира.

«Барселона»

По информации источника, футболист был предложен итальянской «Роме», которая готова подписать испанца. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Беллерина в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету 27-летнего защитник лишь пять сыгранных матчей за «Барселону» во всех турнирах. Суммарно на поле футболист провел 321 минуту.

За «Барселону» Эктор Беллерин выступает с 1 сентября 2020 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.