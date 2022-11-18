Москва, , 22:27 — REGNUM Поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи начал Газпром, сообщили в пресс-службе компании.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что поставки начались 15 ноября после подписания договора между ООО «Газпром экспорт» и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Согласно договорённости, поставки газа в Азербайджан Газпром будет осуществлять по март 2023 года. Объём поставок — до одного миллиарда кубического метра газа.

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