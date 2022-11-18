Республиканка Боберт вернется в палату представителей США

Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Конгрессвумен от Республиканской партии США Лорен Боберт, известная своей нетерпимостью к коронавирусным ограничениям, вернется в палату представителей после победы на промежуточных выборах, сообщает 18 ноября Reuters.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Оппонент Боберт от Демократической партии Адам Фриш заявил, что в итоге он уступил в напряженной гонке, которая могла бы привести к перевыборам.

Напомним, Боберт попала в СМИ в 2020 году, когда отказалась закрыть свой ресторан, несмотря на коронавирусные ограничения в Колорадо. Ее непримиримая позиция помогла ей обрести популярность среди избирателей в сельском округе, которые тоже были настроены против карантина.