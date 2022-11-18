Республиканка Лорен Боберт вернется в палату представителей США
Республиканка Боберт вернется в палату представителей США
Вашингтон,
18 ноября 2022, 22:32 — REGNUM Конгрессвумен от Республиканской партии США Лорен Боберт, известная своей нетерпимостью к коронавирусным ограничениям, вернется в палату представителей после победы на промежуточных выборах, сообщает 18 ноября Reuters.
Конгресс США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Оппонент Боберт от Демократической партии Адам Фриш заявил, что в итоге он уступил в напряженной гонке, которая могла бы привести к перевыборам.
Напомним, Боберт попала в СМИ в 2020 году, когда отказалась закрыть свой ресторан, несмотря на коронавирусные ограничения в Колорадо. Ее непримиримая позиция помогла ей обрести популярность среди избирателей в сельском округе, которые тоже были настроены против карантина.
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США — федеративное государство с административным делением. Включает 50 штатов и один федеральный округ.
Государственные полномочия в США разделены между федеральным правительством и штатами. Федеральное правительство делится на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Конгресс осуществляет государственную власть и состоит из двух палат — Палаты представителей и Сената.
Президент США является главой исполнительной ветви власти, Верховный суд — высший судебный орган в стране. Две основные партии США — республиканская и демократическая. Действующий президент Дональд Трамп — республиканец. Его предшественник Барак Обама — представитель демократической партии.