Вашингтон, 18 ноября, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Конгрессвумен от Республиканской партии США Лорен Боберт, известная своей нетерпимостью к коронавирусным ограничениям, вернется в палату представителей после победы на промежуточных выборах, сообщает 18 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Оппонент Боберт от Демократической партии Адам Фриш заявил, что в итоге он уступил в напряженной гонке, которая могла бы привести к перевыборам.

Напомним, Боберт попала в СМИ в 2020 году, когда отказалась закрыть свой ресторан, несмотря на коронавирусные ограничения в Колорадо. Ее непримиримая позиция помогла ей обрести популярность среди избирателей в сельском округе, которые тоже были настроены против карантина.