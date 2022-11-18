Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Американская певица Тейлор Свифт 18 ноября сообщила фанатам, что ей «мучительно» наблюдать за тем, как поклонники не могут купить билеты на ее тур по США из-за того, что сайт Ticketmaster не справляется с большим спросом, сообщает Reuters.

Тейлор Свифт Cosmopolitan UK

Многим фанатам пришлось ждать часами, при этом они неоднократно вылетали с сайта Ticketmaster во время предварительной продажи билетов на этой неделе.

В своем заявлении в социальных сетях Свифт сказала, что для нее было «мучительно» наблюдать за тем, как на сайте происходят ошибки, не иметь при этом никаких средств правовой защиты, чтобы помочь поклонникам.

Отметим, что ранее из-за жалоб покупателей американский сенатор Эми Клобушар обратила пристальное внимание на платформу Ticketmaster и выразила «серьезную озабоченность конкуренцией в билетной индустрии, а также тем, какое пагубное влияние это оказывает на потребителей».

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