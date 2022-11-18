Лондон, 18 ноября 2022, 22:08 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» планирует в ближайшее зимнее трансферное окно подписать 26-летнего флангового атакующего защитника миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса. Об этом 18 ноября сообщает издание Goal.

ФК «Арсенал»
ФК «Арсенал»

По информации источника, «канониры» готовы заплатить за трансфер футболиста 35 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландца в 28 миллионов евро. Действующее соглашение Думфриса с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Дензел Думфрис принял участие в 20 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячам и двумя результативными передачами. Также нидерландец получил две желтые карточки.