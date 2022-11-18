Лондон, , 22:08 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» планирует в ближайшее зимнее трансферное окно подписать 26-летнего флангового атакующего защитника миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса. Об этом 18 ноября сообщает издание Goal.

ФК «Арсенал»

По информации источника, «канониры» готовы заплатить за трансфер футболиста 35 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландца в 28 миллионов евро. Действующее соглашение Думфриса с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Дензел Думфрис принял участие в 20 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячам и двумя результативными передачами. Также нидерландец получил две желтые карточки.