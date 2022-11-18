Москва, , 22:01 — REGNUM Списки иностранных агентов пополнены Минюстом РФ 18 ноября.

Noize MC Павел Ищенко © ИА REGNUM

В список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, внесены семь фамилий, в том числе журналист Ирина Шихман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), блогер Михаил Светов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), рэпер Иван Алексеев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), или Noize МС.

Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в РФ функции иностранного агента, пополнился двумя фамилиями. В том числе в него добавлен Дмитрий Колезев (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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