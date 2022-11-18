Италия, 18 ноября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Суд итальянского Ареццо 18 ноября отклонил требование однополой пары внести в документы ребенка (родного для одной из женщин) слова «родитель 1» и «родитель 2» вместо «отец» и «мать».

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Как сообщалось ранее, 16 ноября гражданский суд Рима вынес по аналогичному делу прямо противоположное решение.

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Суд Ареццо, в свою очередь, призвал законодательную власть внести ясность в этот вопрос.

В 2019 году по решению тогдашнего главы МВД Маттео Сальвини был изменен норматив оформления детских документов, в них были возвращены слова «отец» и «мать».